Kan KRC Genk nog dromen van iets mooi in de Champions' Play-offs? "We hebben genoeg kwaliteiten"

KRC Genk is sinds afgelopen weekend zeker van de Champions' Play-offs. Dat gebeurde na die veelbesproken wedstrijd tegen KVC Westerlo.

De Champions' Play-offs komen eraan binnenkort. KRC Genk begint die op maandag 1 april om 17u30 tegen Union SG.

"Ik heb er zin in", is verdediger Mark McKenzie enthousiast. "Nu begint er eigenlijk gewoon een nieuw seizoen, we gaan er dus vol voor gaan."

Dit seizoen spelen er weer zes ploegen mee in de Champions' Play-offs. Daardoor krijgen we nu nog tien wedstrijden waarin dus nog 30 punten te verdienen zijn. "Het zijn tien wedstrijden waarin we absoluut alles moeten geven", gaat McKenzie verder.

Racing Genk haalde de Champions' Play-offs maar net. Maar dat wil niet zeggen dat de club het nu rustiger aan hoeft te doen. Door de halvering van de punten staan de Limburgers slechts op 2 punten van een derde plaats.

Genk kende veel tegenslagen in het voorbije jaar. Op enkele seconden van de landstitel zijn, vroeger dan verwacht Europees uitgeschakeld worden, door KV Oostende uit de Croky Cup geknikkerd worden...

Toch werd het hoofddoel van dit seizoen gehaald. "We zijn nooit uit elkaar gevallen als groep en dat is positief", weet doelman Maarten Vandevoordt.

"Het was voor iedereen heel belangrijk om die play-offs te halen. De opluchting was enorm. We hebben genoeg kwaliteiten om het daar goed te doen. Dat gaan we dus ook proberen", besluit hij.