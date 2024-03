Zo straf zijn Union SG én RSC Anderlecht bezig

Union SG gaat als leider de play-offs in, voor RSC Anderlecht en de rest. Beide teams zitten echter in de top van heel Europa als we de cijfers vergelijken met een aantal andere landen. Of hoe beide teams toch een prima seizoen draaien.

Union SG haalde uiteindelijk 70 op 90. Dat is straf, procentueel gezien zelfs zo straf als vorig jaar toen de leider de play-offs inging met 75 punten op 102 - de competitie was er eentje met achttien in plaats van zestien ploegen.

De Brusselaars houden zo RSC Anderlecht met zeven punten af, al weten we ook dat door de halvering van de punten in de Champions' Play-off wel weer veel mogelijk moet zijn. Union verloor dit seizoen amper twee keer, Anderlecht hield het op drie nederlagen - de derde pas op de laatste speeldag thuis tegen Kortrijk.

© photonews

Als we naar de internationale cijfers kijken, dan zijn er weinig competities waar de topclubs op dit moment procentueel en/of op basis van het puntenaantal beter bezig zijn. Al is er wel één grote uitzondering te vinden: Turkije.

Galatasaray heeft al 81 punten, Fenerbahçe twee eenheden minder. Beide topclubs steken er in hun land mijlenver bovenuit, in de Conference League bewezen de Turken ook tegen Union SG dat ze wel degelijk over ferme papieren beschikken.

Straffe cijfers

Ook PSV Eindhoven is aan een prima seizoen bezig. Met 23 overwinningen en drie gelijke spelen is het momenteel zelfs nog steeds ongeslagen: 72 op 78, procentueel gezien zelfs het allerbeste resultaat van alle teams.

Union SG staat als we naar de topcompetities in Europa kijken momenteel op een knappe zevende plaats - ook Bayer Leverkusen doet onder meer nog straffer. RSC Anderlecht van zijn kant volgt dan op een veertiende plaats en blijft zo ook boven Feyenoord, Bayern München en Juventus onder meer. Benieuwd wat het in de play-offs gaat geven ...