Gert Verheyen moest zijn kar volledig draaien omtrent Rode Duivel: "Nu zou het onlogisch zijn"

Er zijn maar een paar plaatsen in het elftal van de Rode Duivels waar twijfels over zijn wie er gaat spelen. Vooral op het middenveld is de strijd hevig. Youri Tielemans scoorde tegen Engeland echter punten.

Tielemans speelde wel op de plaats van Kevin De Bruyne, die zonder twijfel erin zal staan tijdens het EK. Hij zal dus een rijtje achteruit moeten, maar daar deed Orel Mangala het de voorbije maanden ook bijzonder sterk. Amadou Onana is ook altijd een certitude. Het is dus afwachten voor wie Tedesco kiest. "Als Youri Tielemans zijn niveau haalt, verdient hij die plek. Anders kan je daar ook kiezen voor Orel Mangala", aldus Verheyen bij Sporza. "Hij heeft het ook geweldig gedaan in de voorbije matchen. Voor de match tegen Engeland zou ik er Orel Mangala hebben gezet. Nu zou het onlogisch zijn om niet voor Tielemans te kiezen", zegt Verheyen. En dan zijn er nog de plaatsen op de flanken. Jérémy Doku, daar is weinig discussie over. Voor de andere plaats is het kiezen tussen Bakayoko, Lukebakio en Trossard. "Dodi Lukebakio vind ik op dit moment wisselvallig, net als Johan Bakayoko. Trossard is op dit moment beter en standvastiger. Je weet meer wat je zal krijgen", vindt Verheyen.