Jelle Bataille baalt na "lucky goal" van Anderlecht

Antwerp heeft op de eerste speeldag van de Champions Play Offs meteen een tik gekregen.

Antwerp kon op het veld van Anderlecht maar beter winnen om nog enigszins hoger te mikken dan plek 3. Anderlecht wou dan weer druk zetten op Union dat als leider de play offs was ingegaan.

Het was Anderlecht dat uiteindelijk de drie punten thuis hield tegen 10 Antwerp-spelers nadat Wijndal vlak voor rust een rode kaart kreeg voor een domme reactie.

Achteraf kwam Jelle Bataille uitleggen waar het volgens hem mis ging: "Hun middenveld was veel te vrij waardoor ze meer konden creëren", was de uitleg van de wingback. Toch was Antwerp volgens hem niet kansloos.

"Lucky Goal"

"We hebben met Balikwisha een grote kans gehad en ook in de eerste helft hadden we nog enkele kansen. Die moet je afmaken als je wil winnen op Anderlecht, zeker met 10 man. Al scoren ze wel zelf een lucky goal. De bal gaat tegen de middel van Sardella en vliegt dan gewoon binnen."

Wissel Janssen

Bij de rust zorgde trainer Mark Van Bommel door Vincent Janssen eraf te halen, vaak een van de meest hardwerkende spelers voor Antwerp. "Hij was niet volledig fit", verklaarde Bataille achteraf. "We hebben hem nog 9 wedstrijden nodig dus moest hij er uit voorzorg even af", besloot hij.