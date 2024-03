🎥 Wijndal denkt dat hij Zidane is en krijgt rood na kopstoot

De eerste wedstrijd in de Champions Play Offs heeft meteen een opvallende VAR-fase opgeleverd.

Enkele minuten voor de rust bij Anderlecht-Antwerp ging Wijndal stevig in duel maar veroverde hij wel het leer. Hazard wou de opmars van de linksachter stoppen met een stevige sliding maar de overtreding was voor Wijndal niet genoeg.

De Nederlander ging hoofd tegen hoofd staan met Hazard en maakte een lichte beweging met het hoofd. Een ervaren Hazard zeeg naar de grond en hoewel scheidsrechter Jasper Vergoote het eerst in der minne wou regelen, werd hij toch naar het VAR-scherm geroepen. Na enkele keren de beelden te hebben bekeken, volgde er een rode kaart voor Wijndal.

De Bilde: "Wijndal had slimmer moeten zijn"

Tijdens de rust hadden Dave Peeters en analist Gilles De Bilde het natuurlijk ook meteen over de rode kaart voor Wijndal. De Bilde was duidelijk:

"Die beweging had hij achterwege moeten laten. Hazard naait hem die kaart aan want er is heel weinig aan de hand. Hazard speelt er goed op in door overdreven te gaan liggen maar Wijndal had daar slimmer moeten zijn", aldus De Bilde.

Online: matennaaien vs eigen schuld, dikke bult

Online zijn de reacties alleszins verdeeld. Zo wordt vooral het neergaan van Hazard op de korrel genomen aangezien het contact niet de reactie rechtvaardigde. Maar de beslissing van Vergoote wordt door sommigen ook gesteund:

Die komedie, de flauwiteiten, die onbenulllige rode kaarten… ze maken de sportkapot #andant — bart dobbelaere (@bartdobbelaere) March 30, 2024