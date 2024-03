Johan Boskamp is wel héél zeker wie kampioen zal spelen: "Al verdienen zij het meer"

De play-offs zijn dit weekend begonnen. Binnen een kleine twee maanden zien we wie kampioen is. Johan Boskamp is er echter van overtuigd dat hij het al weet.

Anderlecht en Antwerp zullen zaterdagavond de Champions' Play-offs op gang trappen. Paars-wit hoopt goed te kunnen starten om druk te zetten op leider Union SG. Maar wie wordt er kampioen? Johan Boskamp lijkt er heel zeker van te zijn. "Anderlecht. Dat zeg ik toch al maanden, of niet soms?", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. Toch vindt Boskamp wel dat Union SG het net iets meer verdient dan paars-wit. De Brusselse club greep de afgelopen twee jaar dan ook net naast de landstitel. "Ze staan nog maar drie punten achter op Union. Dat is niks. Al zou Union het misschien wel meer verdienen. Elk jaar moeten ze op zoek naar een nieuwe coach en een nieuwe ploeg en toch slagen ze er steeds weer in om mee te strijden voor die titel. Da’s grote klasse hoor." Momenteel staat Union SG op de eerste plaats met 35 punten. Anderlecht volgt met 32 punten. In de play-offs kan natuurlijk alles nog gebeuren, dus het blijft spannend afwachten.





