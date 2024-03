Twee keer gescoord tegen Engeland: Boskamp zegt of Tielemans op het EK op de bank zal zitten

Youri Tielemans was de man van de match tegen Engeland. Toch ziet het er naar uit dat hij op het EK bankzitter zal zijn.

De Rode Duivels pakten in de voorbije interlandperiode uit met twee gelijke spelen, tegen Ierland en Engeland. Vooral die laatste partij was een goed signaal richting het EK, al blijft de defensie het grote zorgenkind.

Johan Boskamp trekt alvast zijn conclusies. “Dat het duidelijk is hoe de Rode Duivels straks gaan spelen op het EK. De tijden van de Gouden Generatie en hun dominante voetbal zijn voorbij”, klinkt het meteen in Het Belang van Limburg.

Volgens de Nederlander is België een ploeg die achter de bal kruipt, de ruimtes klein maakt en probeert uit te breken in de omschakeling. “Niet dat daar iets mis mee is. Als je het goed uitvoert, kan dat ook mooi zijn. Zeker als de Kev er ook nog eens bijkomt.”

Onana en Mangala op het middenveld

Dat De Bruyne er op het EK opnieuw bij zal zijn is geen goed nieuws voor de halve matchwinnaar Youri Tielemans. “Die speelde een wereldpartij, ja. Maar hoe goed hij ook kan zijn, als de Kev terug is zal Tielemans toch plaats moeten maken.”

Boskamp verwacht dat Tedesco zal blijven spelen met Onana en Mangala als controlerende middenvelders voor de verdediging. “Niets mis mee als hij denkt dat hij daarmee de beste resultaten kan boeken.”