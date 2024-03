Jelle Vossen streng na nieuw puntenverlies van Zulte Waregem: "Onvoorstelbaar. Zoiets mag gewoon niet gebeuren"

Zulte Waregem heeft zaterdag 1-1 gelijkgespeeld tegen KMSK Deinze. Essevee ziet zo zijn kansen op een promotie steeds kleiner worden.

Jelle Vossen kon zijn Zulte Waregem na iets meer dan een halfuur op voorsprong zetten tegen Deinze. "Fijn dat ik het team kon helpen, maar nadien lieten we het na om de match te beslissen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Kort na rust was het Laurent Lemoine die voor de gelijkmaker zorgde. Over die fase is Vossen niet te spreken. "We wisten dat Deinze sterk is op stilstaande fases, maar toch stond Lemoine moederziel alleen bij die fase."

"Onvoorstelbaar. Een gebrek aan focus? Daar kan het echt niet aan liggen. Zoiets mag gewoon niet gebeuren", is de aanvaller streng.

Met dit gelijkspel schiet de club niet erg veel op. "Een gelijkspel is onvoldoende", weet Vossen. "We lieten hier twee punten liggen, maar dat overkwam ons dit seizoen al wel vaker. Er zit nu niets anders op dan opnieuw toe te leven naar de volgende match."

Zulte Waregem staat momenteel 5e in het klassement. De club telt 44 punten, dat zijn er negen minder dan leider Beerschot dat er 53 heeft.