Lommel SK lijdt zuur puntenverlies tegen Patro Eisden Maasmechelen, maar heeft dat vooral aan zichzelf te danken: "Er is nu meer druk"

Lommel SK heeft zondagnamiddag met 3-0 verloren op het veld van Patro Eisden Maasmechelen. Zo wordt het in de CPL nog een stukje spannender.

De doelpunten werden vooral weggegeven. Bij Lommel SK steken ze de hand ook in eigen boezem. "Ik denk dat we het zelf weg hebben gegeven, ook met die rode kaart", begint Lucas Schoofs. "Met 10 tegen 11 is het een stuk moeilijker."

"En dan geven de doelpunten zelf weg. Volgens mij hadden we de beste mogelijkheden nog. Zij kregen vooral kansen omdat wij fouten maakten."

Lommel had hier een goede zaak kunnen doen met oog op een mogelijke promotie. De Limburgers hebben nog alles in eigen handen, maar het wordt zo een stukje moeilijker.

"Een mogelijkheid om onszelf het wat makkelijker te maken is weg nu. Maar er is niks verloren. Er is nu gewoon wat meer druk, maar dat is niet erg", aldus Schoofs.

"De supporters waren positief na de match. Ze zien het zoals ik het zie. We hebben nog alles in eigen handen, er is dus niks aan de hand. Jammer van deze wedstrijd wel, een derby wil je altijd willen. Door omstandigheden is dat niet gelukt."

Dries Wouters pakte kort voor rust rood. Hij tikte de bal te ver voor zich uit en wilde zijn fout goedmaken. Hij slide eerst door op de bal, maar raakt daarna een Patro-speler op de enkel.

"Ik heb hem meteen na de rust gezien, maar toen was ik er nog niet mee bezig. Zoals ik Dries ken zal hij zich wel wat schuldig voelen. Maar hij kon er niks aan doen", besluit Schoofs.