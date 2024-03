STVV houdt Europese droom levendig met stevige zege tegen Westerlo

STVV en Westerlo sloten de speeldag in de Europe Play-offs tegen elkaar af. En dat leverde heel veel interessante beelden op. Steuckers was de held van de avond voor de Haspengouwers.

STVV wilde er in de Europe Play-offs nog vol voor gaan. Na de overwinningen van KV Mechelen en KAA Gent moesten de Kanaries dan ook volop aan de bak. En de Haspengouwers wisten de punten thuis te houden.

STVV zet druk op tegenstand

Met dank aan Jarne Steuckers. Die scoorde al na zes minuten de 1-0 voor de Haspengouwers. Daarna werd het een intens duel, waarin Westerlo op zoek ging naar de gelijmaker. Die zou er echter nooit komen voor Westerlo.

Integendeel: in de slotfase maakte Steuckers er zelfs nog 2-0 van voor de Kanaries. Daardoor komt STVV in de stand van play-off 2 in de buurt van de leidersplaatsen.

STVV klopt met 2-0 Westerlo

In de stand volgen de Kanaries nu op vier punten van Gent en drie punten van Mechelen. Daarmee blijft de strijd om de potentiële Europese tickets helemaal open liggen.

De komende negen speeldagen kan er uiteraard nog veel gebeuren. Aan STVV om de positieve resultaten door te zetten om er ook de komende weken en maanden te staan.