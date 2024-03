Wouter Vandenhaute beloont spelers Anderlecht met uitstapje

Na de zege tegen Antwerp kregen de spelers van Anderlecht de namiddag vrij. Voor Wouter Vandenhaute het signaal om een aantal van hen mee te nemen naar de Ronde van Vlaanderen.

De voorzitter is natuurlijk ook baas van Flanders Classic, dat de Ronde organiseert. Voor de start verschenen er dan ook verschillende Anderlecht-spelers op het podium van de 'Mooiste van Vlaanderen'.

Onder meer Jan Vertonghen, Yari Verschaeren, Colin Coosemans, Mads Kikkenborg fysio’s Niels Mathieu en Tim Wattez tekenden present. Ook zakenpartner Geert Duyck, die ook in Anderlecht investeert, was aanwezig.

Uiteraard moesten de Anderlecht-spelers ook met heel wat wielerfans op de foto gaan. Waarvoor ze dan ook uitgebreid de tijd namen. Later zullen ze de koers vanuit de VIP-tenten volgen.

Zeker voor Jan Vertonghen een toffe uitstap, want hij is een fervent wielerliefhebber. Mogelijk helpt het ook om straks zijn keuze te maken om nog een jaar door te gaan.

Morgen is het echter weer tijd voor de serieuze zaken bij Anderlecht, want Brian Riemer wil deze week heel tactisch trainen en wil daar zeker in het begin van de week de nadruk op leggen.