Het plan Riemer: hoe twee spelers uit en thuis zullen roteren in de basisopstelling van Anderlecht

Er was vorige week maar over één positie bij Anderlecht onduidelijkheid: wie er zou starten op het middenveld. Brian Riemer verkoos Théo Leoni boven Thomas Delaney, wat toch een verrassing was voor sommigen. Al zit daar een plan achter.

Riemer heeft het vrijdag al aangegeven: drie punten thuis en één op verplaatsing, daar is hij gelukkig mee. 20 op 30 halen, daarmee moet je al ver komen. En hopen op eens een uitschieter op verplaatsing om de titelambities dan helemaal kracht bij te zetten.

Leoni thuis, Delaney op verplaatsing

De strategie is duidelijk: thuis gaat Anderlecht offensiever voor de dag komen dan op verplaatsing. En dus kiest de Deen voor Théo Leoni, die opbouwend beter is dan Delaney, op zijn middenveld. Al zal Delaney ook altijd betrokken worden om het resultaat veilig te stellen of om meer power in de ploeg te brengen.

Op verplaatsing gaat Riemer meer zekerheid inbouwen en Delaney in de ploeg zetten om op meer métier en geslepenheid te kunnen rekenen. En Leoni wordt dan achter de hand gehouden om het spelbeeld nog te veranderen.

Publiek ook blij

Dat is ook qua people management slim gezien, want dat krijgt hij verkocht aan beide spelers. Ze hebben beiden hun rol gespeeld in de reguliere competitie. Plus: Leoni is ongelooflijke populair bij de aanhang. Geen naam die luider gescandeerd wordt dan die van het Neerpede-product.

Riemer is geen uil. Hij weet dat hij de steun van het publiek nodig heeft en dan is het niet opportuun als er op het halfuur al om Leoni geroepen wordt als het spel minder is. Maar Leoni heeft natuurlijk gewoon ook die goeie voetjes en kan het spel versnellen, wat Delaney minder heeft.

De Deen is dan weer een man die onverwacht in de zestien kan opduiken om daar oorlog te gaan maken. Delaney houdt daarvan. Iets wat hij over het hele veld doet. Tegen Heynen, Vanaken, Puertas, Janssen... kan hij dat buitenshuis wel gebruiken.

Anderlecht zit alvast op schema met de thuiswinst tegen Antwerp. Club Brugge komend weekend zal - gezien de geschiedenis tussen de twee clubs - mogelijk nog meer op leven en dood worden. En dan heb je die extra strijder nodig.