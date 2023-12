Delaney heeft al erger meegemaakt en vertelt welke degoutante zaken hij al naar zijn hoofd kreeg geslingerd

Anderlecht won overtuigend van Standard, maar het wedstrijdeinde werd wel ontsierd door Standard-fans die met zitjes wierpen. Een Clasico zoals er al veel geweest zijn dus, te veel. "Gelukkig moet ik me daar niet mee bezighouden om een oplossing te zoeken", zuchtte Thomas Delaney.

Tijdens de wedstrijd ging het er potig aan toe. En dan laat Delaney zich niet onbetuigd. In het verleden miste Anderlecht zo'n type, dat onder de huid van de tegenstander kan kruipen. "(lacht) I love it! Zulke wedstrijden zijn voor mij: hart, moed, strijd... Ik weet niet hoeveel littekens en gebroken botten ik al heb overgehouden aan zo'n derby's."

Maar wat er op het einde gebeurde, hoorde natuurlijk niet thuis in een voetbalstadion. "Het is spijtig dat zoiets gebeurt. Maar ik heb al veel erger meegemaakt. In Denemarken hebben ze zelfs ratten en andere dode dingen naar ons gesmeten. Ik heb al een volledige veldbestorming meegemaakt ook."

Het belangrijkste was echter dat zijn ploeg gekwalificeerd was voor de kwartfinale van de Croky Cup. "Deze keer gingen we het niet meer uit handen geven. We hebben er genoeg over gesproken de voorbije dagen. We stonden pal. En de fans stonden achter ons. Die sfeer toen we op een lijn stonden voor de aftrap: geweldig!"

Delaney blikte ook al vooruit naar de wedstrijd van zondag, opnieuw tegen Standard. "Of de bekermatch de belangrijkste was? Tot 50 minuten geleden wel. Nu is die van zondag de belangrijkste. En we zullen opnieuw met het mes tussen de tanden aan de aftrap komen."