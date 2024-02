Riemer slaat terug: "Een paar weken geleden kreeg ik de vraag of er wel genoeg creativiteit was"

Thomas Delaney zal waarschijnlijk ook tegen Charleroi zijn rentree nog niet maken. De Deense middenvelder ligt al sinds Nieuwjaar in de lappenmand met een spierblessure. Anderlecht kon zonder hem nog niet winnen in het nieuwe jaar.

Het lijkt erop dat hij gemist wordt, maar voor Brian Riemer is het een mes dat langs twee kanten snijdt. "Het positieve antwoord is dat we hem missen, maar je krijgt altijd iets anders ervoor in de plaats. Een paar weken geleden kreeg ik de vraag of we wel genoeg creativiteit in het midden hadden", begon de coach.

Sinds Delaney out is, kon Mario Stroeykens zich immers opwerpen als basisspeler. "Nu is er plaats voor Yari en Mario. Ze geven ons iets anders. Wat ik wel mis, is de kans om te kiezen in functie van de tegenstander. Soms hebben we iets anders nodig in bepaalde matchen."

En de onverzettelijkheid van Delaney heeft niemand anders in de groep. "Hij is een natuurlijke leider. Hij vecht graag en is extreem goed om in de box te geraken. Wat ook niet onderschat mag worden: hij heeft al veel prijzen gewonnen. Als we in dat stadium van de competitie (de play-offs) belanden, zullen we hem nodig hebben."