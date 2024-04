Na Doku en Duranville zit er alweer een snelheidsduivel aan te komen bij Anderlecht (als Ajax hem niet wegplukt)

Als u de voorbije dagen naar de door Ajax georganiseerde Future Cup gekeken hebt, is hij u hoogstwaarschijnlijk ook opgevallen. Gassimou Sylla is een naam om te onthouden, want de 15-jarige jongeman kan in de voetsporen van Jérémy Doku en Julien Duranville treden.

Sylla is momenteel nog een goedbewaard geheim van Neerpede. Zijn naam is nog niet al te veel naar boven gekomen, maar de 15-jarige aanvaller wordt er wel beschouwd als een toptalent. Eentje die het label 'moet naar de A-ploeg doorstromen' meegekregen heeft. Sylla heeft de Belgische nationaliteit en zit al jaren in de academie van Neerpede. In een weer heel beloftevolle lichting met ook verdedigers Nunzio Engwanda en Nathan De Cat en aanvaller Terry Van de Ven. Maar Sylla heeft dan weer die extra dimensie die Doku en Duranville ook hadden: pure snelheid. Ajax vorig jaar al geïnteresseerd Iets wat bij Ajax, waar Urbain Haesaert nog altijd rondloopt, ook al is opgevallen. Haesaert polste zelfs al bij Sylla om hem naar 'De Toekomst' te halen, maar ving toen bot. De Amsterdammers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar bij Anderlecht willen ze er alles aan doen om hem te houden. De nieuwe jeugdbazen bij paars-wit willen er alles aan doen om hem zo snel mogelijk een nieuw contract te laten tekenen deze zomer. Op zijn 16de verjaardag mogen ze onderhandelen over een nieuwe verbintenis. Dat is op 10 augustus deze zomer. Naast zijn snelheid is Sylla ook heel technisch onderlegd en kan hij op alle posities in de aanval spelen. Bij de U17 wordt hij als diepe spits gebruikt, maar eigenlijk is de rechterflank zijn beste plaats. In Amsterdam heeft hij alweer indruk gemaakt tijdens de Future Cup. En ze zullen daar ook wel weer aan zijn mouw trekken.