Anderlecht-coryfee Olivier Deschacht doet boude voorspelling over wie de titel wint

We zijn nog maar één speeldag ver in de Champions' Play-offs en de analyses zijn legio. Quasi iedereen ziet het somber in voor Union SG nadat ze op de eerste speeldag kansloos verloren in Genk. Ook Olivier Deschacht heeft er zijn mening over.

De Anderlecht-coryfee werkt tegenwoordig als analist en ziet alle matchen. Op basis van de uitslagen en het spel maakte hij ook al een voorspelling. Daarbij ziet hij na zeven jaar zijn ex-club aan het langste eind trekken. "Het moet voor Anderlecht", zegt Deschacht bij Play Sports. "De andere topploegen geven niet thuis. Antwerp en Club Brugge laten het liggen, Genk is ook niet echt in vorm." Nochtans was het tijdens de reguliere competitie al Union wat de klok sloeg. Maar na één mindere prestatie worden ze door velen al afgeschreven. "Union gaat het niet halen naar mijn gevoel. Ik heb rare dingen gezien tegen Genk. Union was onherkenbaar." Dit weekend zal belangrijk worden met dé topper tussen Club Brugge en Anderlecht. Ongeacht de positie in de stand blijift dat voor beide club de wedstrijd van het jaar. "Het moet, want het is een gouden kans voor Anderlecht. De rest is niet op de afspraak dit seizoen. Ik zeg niet dat Anderlecht wel top is hoor. Maar ik voel dat er iets gaat gebeuren."