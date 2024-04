'Antwerp, Club Brugge en Standard hebben oog laten vallen op Frans talent, maar krijgen ook concurrentie uit Spanje'

De play-offs zijn afgelopen weekend van start gegaan. Terwijl de spelers op het veld strijden voor de beste plaatsen in het klassement, werken de clubs achter de schermen om zich voor te bereiden op volgend seizoen.

Het seizoen duurt nog tot eind mei, maar dat weerhoudt de Belgische clubs er niet van om zich al voor te bereiden op het volgende seizoen.

Antwerp, Club Brugge en Standard zouden allemaal geïnteresseerd zijn in hetzelfde talent. Volgens Footmercato volgen de JPL-clubs Kyliane Dong.

Dong is een Frans talent dat momenteel bij Troyes in de Ligue 2 speelt. Hij is een aanvaller die bij voorkeur rechtsvoor speelt maar ook op de andere flank uit de voeten kan.

Maar niet alleen Antwerp, Club en Standard zijn geïnteresseerd. RCD Mallorca zou ook zijn oog hebben laten vallen op het jonge talent.

Hij staat momenteel nog tot juni 2025 onder contract, een goed moment voor Troyes om zo nog wat geld te krijgen voor de 19-jarige. Hij speelde dit seizoen 24 wedstrijden in de Ligue 2 waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists.