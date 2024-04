Jan Vertonghen geldt als hét voorbeeld bij uitstek en neemt jong Anderlecht-talent op sleeptouw

Jan Vertonghen is sterk bezig met datgene te doen waar Anderlecht hem voor naar Brussel heeft gehaald. In de eerste plek is dat natuurlijk bijdragen aan betere prestaties en resultaten, maar evenzeer is dat de jeugd begeleiden.

Amando Lapage heeft hierover getuigd bij Het Nieuwsblad. Lapage is zelf 19 en als jeugdproduct van paars-wit actief bij de RSCA Futures. De youngster is zelf ook een verdediger, net als Vertonghen. De Rode Duivel is dan ook het ideale voorbeeld binnen de club van wie hij dingen kan opsteken. Vragen aan Debast en Vertonghen Dat tracht Lapage dan ook zo veel mogelijk te doen. "Ik train vaak mee met de A-kern en steel dan vaak met de ogen. Ik stel ook veel vragen aan de centrale verdedigers Jan Vertonghen en Zeno Debast." Lapage is zelf zowat aan het ontbolsteren tot leidersfiguur bij de Futures, Vertonghen neemt die rol op bij de grote jongens. Niet moeilijk dat de jeugdspelers zo naar die laatste opkijken. "Vertonghen is een ervaren speler die jonkies als ik op sleeptouw neemt." Mooi dat de Belgische international hier de nodige aandacht aan blijft schenken, ook nu de A-ploeg van RSC Anderlecht verwikkeld is in een intense titelstrijd met Union. RSCA Futures naar Freethiel Ondertussen is het aan Lapage en zijn generatiegenoten om te focussenop hun eigen prestaties. Zo zal RSCA Futures vrijdagavond naar de Freethiel trekken en een ploeg treffen waar de druk op de ketel staat." Thuisploeg SK Beveren strijdt voor zijn laatste waterkansje op promotie. "We maken ons op voor een warme ontvangst. Beveren is nu eenmaal een traditieclub met een grote aanhang."