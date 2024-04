Moet Club Brugge met een jaloers oog kijken naar Mats Rits? "Anderlecht heeft een geweldige zaak gedaan"

Het kan verkeren. Mats Rits dreigde in de hiërarchie te zakken bij Club Brugge. Naar Anderlecht gaan dan maar, dacht de middenvelder, wanneer afgelopen zomer die kans zich voordeed. Is hij nu de speler die Club Brugge mist?

Rudi Cossey, ex-speler en voormalig assistent-trainer van blauw-zwart, lanceert alvast die theorie bij Het Nieuwsblad. "Anderlecht heeft een geweldige zaak gedaan met Rits. Het is niet altijd elegant, maar wel erg efficiënt. Het is geen speler die de pers en het grote publiek bekoort, maar elke trainer wil zo’n jongen in zijn team."

Cossey stopt daar niet met het omschrijven van het belang van een sterke Rits in een topploeg. "Meer nog, hij is de speler die Club Brugge dit seizoen mist." Nochtans middenvelders genoeg in het team dat momenteel onder de leiding staat van Nicky Hayen, met Onyedika en Vetlesen als controleurs.

© photonews

"Het is bij Brugge zo dat ze nu veel middenvelders hebben die zichzelf graag willen profileren. Maar ze missen een man die in de schaduw wil werken en zich wil wegcijferen voor de anderen." Een man die zichzelf wil opofferen dus en niet verlangt naar dat ene momentje in de spotlights.

"Rits had daar het cement tussen de bakstenen kunnen zijn", vindt Cossey. In elk geval: de realiteit is dat Rits voortaan het shirt van paars-wit draagt. Hayen zal dus naar een andere oplossing moeten kijken om het Brugse middenveld volop te laten renderen en wedstrijden nog meer kan doen domineren.