Anderlecht zal binnenkort beslissing moeten nemen over twee talenten

De RSCA Futures zijn aan een wisselvallig seizoen bezig in de Challenger Pro League. Toch maken heel wat talenten goede progressie.

Met een voorlopige elfde plaats in de Challenger Pro League, hebben de RSCA Futures een wisselvallig seizoen gehad. De komende wedstrijden kunnen ze zich ook mathematisch verzekeren van het behoud.

Heel wat spelers hebben flink wat vooruitgang geboekt bij de club. Onder hen ook zeker twee spelers die niet bij de jeugd van Anderlecht gespeeld hebben.

De eerste is Keisuke Goto. Hij wordt uitgeleend door de Japanse club Jubilo Iwata en heeft nog een contract tot aan het einde van dit jaar. Zal de Japanner zijn verblijf nog kunnen verlengen?

"Er zijn nog geen gesprekken gaande omdat hij nog bij ons is tot het einde van 2024. Niet tot het einde van het seizoen. Hij moet nog veel verbeteren, maar zijn progressie op korte termijn is mooi", onthulde coach Marink Reedijk in de Café Constant-podcast.

Robbie Ure herontdekt zijn vorm bij de Futures

Ook Robbie Ure is weer goed bezig bij de Futures. Hij scoorde vijf keer en leverde twee assists af in 13 wedstrijden. "Ure is weer in vorm. Hij heeft een contract tot aan het einde van dit seizoen, maar er is een optie", aldus Reedijk.