Hein Vanhaezebrouck gaat los richting Belgische voetbalbond over salonremise Westerlo - Genk én penaltygate Anderlecht - Genk

De Europe Play-offs niet interessant? Dit weekend staat er onder meer een pittig duel tussen KVC Westerlo en KAA Gent op het programma. Door de salonremise tussen Westerlo en Genk krijgt die match een extra pigment, want Gent was toen het slachtoffer bij uitstek.

Hein Vanhaezebrouck heeft de match van KAA Gent tegen KVC Westerlo zeer goed weten voor te bereiden met zijn ploeg. En het eventuele extrasportieve randje dat er aan de match zit door de situatie met Westerlo tegen Genk? "Je mag niet de pedalen gaan verliezen als er iets gebeurt.

"We moeten focussen op onszelf en zorgen dat je daar geen punten verliest", aldus Vanhaezebrouck tegen Het Nieuwsblad. "Dat is niet makkelijk. We zagen het op de laatste speeldag van de reguliere competitie: een ploeg uit de Champions’ Play-off kon daar verloren hebben, hè ..."

Om het vervolgens te hebben over de hele situatie en het ontslag van Rik De Mil - zondag neemt Vanhaezebrouck het op tegen opvolger Bart Goor bij Westerlo. “Ik was wel verrast door die beslissing: in Engeland zou ik eerder nee antwoorden op die vraag.”

Kritiek op de voetbalbond

Volgens de coach van de Buffalo's zou de reactie van de Engelse voetbalbond anders en strenger zijn dan die van de Belgische voetbalbond. "Daar lachen ze er niet mee. In België zijn we specialist in het uitstellen en laten uitbloeden van zoiets."

“Het is nu twee weken geleden en voor de meesten is het al bijna vergeten. Ik ga er niet veel over zeggen, want we hebben niet veel impact. In dit land gaat het nu eenmaal zo: bij de penalty-gate hebben ze ook alles uitgesteld tot het te laat was, omdat de competitie bijna gedaan was. Dat is eigen aan onze voetbalbond, zaken op de lange baan schuiven. Dat is geen nieuw standpunt, dit is al jarenlang."