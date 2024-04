KV Kortrijk krijgt serieuze domper te verwerken in strijd om het behoud

Het reguliere seizoen is ondertussen al een tijdje gedaan, maar in de Relegation play-offs beginnen ze er pas dit weekend aan. De vier clubs zullen moeten strijden voor het behoud in de Jupiler Pro League.

KV Kortrijk zal zijn Relegation Play-offs zonder beginnen op het veld van KAS Eupen. De Kerels krijgen nu al een flinke domper te verwerken met oog op die play-offs. Zo zijn er voor de wedstrijd tegen Eupen zeker drie spelers niet speelklaar. Haruya Fujii en Ryotaro Tsunoda zullen er volgens Het Nieuwsblad al zeker niet bij zijn voor de start van de play-offs. Drie spelers out voor start play-offs en einde seizoen voor Tsunoda Beide Japanse verdedigers werden deze winter gehuurd om KV Kortrijk in 1A te houden. Fujii liep in februari al een blessure op aan het dijbeen. Hij miste daardoor al vijf wedstrijden, en na dit weekend zes. Voor Tsunoda ziet het er nog wat erger uit. Hij was er voorlopig al iedere wedstrijd bij, maar liep tijdens het duel tegen Anderlecht op de laatste speeldag van de reguliere competitie een scheurtje in de hamstring op. Hij ging volgens de krant al onder het mes en zal niet meer in actie komen dit seizoen. Hij speelde zo mogelijk ook zijn laatste wedstrijd voor KV Kortrijk. Voor de rest zal ook Youssef Challouk er niet bij zijn.





Volg Eupen - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (07/04).