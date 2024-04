Dante Vanzeir laat zich uit over zijn toekomst (in België) en de Rode Duivels

Dante Vanzeir verliet België voor een avontuur in de USA. Daar doet hij het steeds beter. En dus rest de vraag: waar ligt zijn toekomst? En droomt hij nog van de Rode Duivels, met oog op het EK 2024 in Duitsland? De speler hakt knopen door.

Dante Vanzeir trok in januari 2023 van Union SG naar de Verenigde Staten, waar hij tekende tot eind 2026 bij New York Red Bull. In het nieuwe seizoen is hij ondertussen goed begonnen, met liefst vijf assists in vier wedstrijden.

Hij voelt zich dan ook kiplekker in de Amerikaanse competitie MLS, al sluit hij een terugkeer naar Europa op langere termijn niet uit. "Dat is voor de toekomst", aldus Vanzeir in een gesprek met La Dernière Heure deze week.

"Ik wil mijn carrière zeker afsluiten in België of dichtbij en zal ooit sowieso terugkomen naar Europa, maar nog geen idee wanneer dat precies zal gebeuren." Op dit moment is het met een contract tot 2026 duidelijk nog niet aan de orde.

Nog geen contact met Tedesco

Maar misschien dat hij deze zomer al even in Europa is, om het EK 2024 in Duitsland te betwisten? "Ik heb nog niets van Domenico Tedesco gehoord", lijkt hij de ambitie zelf al een beetje in de koelkast te hebben gestoken.

"Maar ooit voor de Rode Duivels spelen blijft een van mijn grote doelen. Ik zal elke week moeten schitteren in de MLS om dat waar te kunnen maken, want ik weet dat mijn kansen kleiner zijn geworden door hier te spelen."