"Is dit een grap?": Ongeloof bij Union-spelers nadat blijkt dat Christian Burgess wel had mogen spelen, ook Alexander Blessin reageert

Union kreeg zondag een flinke klap te verwerken door met 2-3 te verliezen van Cercle Brugge. Maar daar blijft het niet bij, Christian Burgess die dacht zijn schorsing uit te zitten, mocht wel gewoon spelen...

Christian Burgess werd geschorst voor één speeldag effectief en één voorwaardelijk. Die straf dacht hij uit te zitten tegen Cercle Brugge, maar blijkbaar mocht de verdediger wel gewoon spelen.

De verdediger van USG kreeg een rode kaart tegen KRC Genk in de eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs. Het eerste schorsingsvoorstel was twee speeldagen effectief en een voorwaardelijk.

Zijn straf werd echter verminderd. Hij kreeg dan uiteindelijk één speeldag schorsing en één voorwaardelijk. Daar bleef het dan bij, werd althans gedacht...

Union-spelers waren niet op de hoogte

Maar bondsprocureur Ebe Verhaegen zou in beroep zijn gegaan tegen deze beslissing die hij te mild zou vinden. Dat proces werkt opschortend waardoor de verdediger gewoon mocht meespelen.

Daardoor zou hij zondag gewoon mee hebben mogen spelen tegen Cercle. Union zou op de hoogte zijn gebracht, maar de club beweert van niets te weten volgens Sporza.

Deze informatie heeft de spelers duidelijk ook niet bereikt. "Is dit een grap?", vroeg Anthony Morris verbaasd na de wedstrijd.

"Weer een typisch Belgisch verhaal. Nu verbaast niets ons nog. Ik weet niet wat ze nog gaan bedenken om ons in de komende weken te verrassen. We zullen hier wel niets over zeggen, want de waarschuwingen komen snel genoeg bij Union binnen." (Lazare Amani en Blessin kregen een waarschuwing na enkele uitspraken)

Blessin erg zenuwachtig

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd leek Alexander Blessin behoorlijk nerveus en glimlachte hij toen hem de vraag werd gesteld.

"Het is moeilijk om met een antwoord te komen. Ik heb al een waarschuwing gekregen, dus we zullen zien wat er deze week zal gebeuren. Als ik nu begin, blijven we hier een uur en krijg ik een tweede waarschuwing."