Degryse heeft raad voor Van Bommel: "Hij moet weer in de ploeg"

Terwijl Genk en Club Brugge zich weer in de titelrace geknokt hebben, heeft Antwerp definitief afgehaakt na het verlies tegen de Limburgers. Voor Marc Degryse heeft Mark van Bommel nu één zaak te doen.

De twee eerste plaatsen zijn weg. Antwerp heeft wel nog een kans op een mooi Europees ticket in de bekerfinale. Mooier dan wat ze nog kunnen versieren in de Champions' Play-offs.

"Antwerp doet niet meer mee voor de titel. Tegen Genk gaven ze niet thuis", analyseerde Degryse in HLN. "Als ik Van Bommel was, ik gaf vanaf nu de prioriteit aan de bekerfinale."

"Met die slag om de arm dat je natuurlijk wél nog play-offs moet afwerken die jou voldoende vertrouwen geven in de aanloop naar die finale tegen Union. Je mag niet álles verliezen."

Al zou Degryse wel één man wat rust geven, want hij gaat enorm belangrijk worden in die bekerfinale. "Wat ik wil zeggen: als Vincent Janssen nog maar 80% is, dan doet Van Bommel er goed aan om die gewoon klaar te stomen voor 9 mei. Ik zou ook Coulibaly weer in de ploeg brengen."

De vraag is dan of hij naar een driemansverdediging moet overschakelen, want Zeno Van Den Bosch valt weinig te verwijten. En Alderweireld is incontournable natuurlijk.