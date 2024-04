Heruitgevonden Axel Witsel over Borussia Dortmund en zijn nieuwe rol op het veld

Axel Witsel neemt het met Atlético Madrid op in de Champions League tegen zijn voormalige club Borussia Dortmund. Hij sprak over zijn voormalige club en de nieuwe positie waarin hij ontbolstert.

Blij weerzien met Borussia Dortmund

"We waren niet blijer om tegen Dortmund te spelen dan tegen Manchester City of welk ander team dan ook, want in de Champions League zijn er geen gemakkelijke wedstrijden."

Hij speelde namelijk zelf vier jaar bij Borussia Dortmund en heeft goede herinneringen aan zijn tijd daar.

Vaste waarde in de verdediging

Axel Witsel speelde in zijn periode bij Standard Luik vooral als aanvallende middenvelder. In de loop van zijn carrière werd hij meer een controlerende middenvelder. Nu hij in de herfst van zijn loopbaan als profspeler is komt hij uit centraal in de verdediging.

Daarvoor is hij dankbaar: “De coach heeft mij in deze positie gebracht toen ik hier aankwam en ik voel mij hier meer op mijn gemak”, sloot hij de persconferentie voor de wedstrijd af.

Rode Duivels

Het afscheid bij de Rode Duivels viel Witsel zwaar. Hij had graag op een andere manier afgesloten. Journalist Peter Vandenbemt ziet voor hem ook geen plaats meer in de kern omwille van de visie van de bondscoach. “Tedesco verandert niet van gedacht, hij bouwt voort op het werk dat hij in de voorronde heeft verricht. Anders verstoort Tedesco de orde in zijn huidige kern, waar hij in gelooft”, liet Vandenbempt een maand terug optekenen bij Sporza.