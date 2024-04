Deze JPL-middenvelder hoopt nog op een EK met Rode Duivels, maar blijft realistisch: "Ik heb het gevoel dat ik nog iets zou kunnen bijbrengen"

De Rode Duivels trekken in juni naar Duitsland voor het EK. De 23 (of 26)-koppige selectie van bondscoach Domenico Tedesco zal binnenkort bekendgemaakt worden.

Van heel wat namen zijn we al zeker dat ze erbij zullen zijn. Andere Belgische voetballers zullen nog even moeten wachten om te weten of ze bij de selectie zullen zitten.

Hans Vanaken zat er de laatste keren niet bij. Hij verwacht dan ook niet dat hij op komend EK zal spelen. "Je hebt geen invloed op de keuzes van de bondscoach. Je hebt het niet in de hand", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb het gevoel dat ik nog iets zou kunnen bijbrengen, ik ben anders dan de andere middenvelders bij de Rode Duivels, maar ik moet geen rekening houden met het EK, zo realistisch ben ik wel. Ik zou mijn vakantie voor de zomer al kunnen boeken."

Over de bondscoach is hij heel tevreden. "Domenico Tedesco is altijd heel correct geweest met mij. Hij heeft me meermaals gebeld om zijn beslissingen te duiden. Dat apprecieerde ik wel. Ik hoop dat we het goed doen op het EK."

Vanaken maakte zijn debuut bij de nationale ploeg in 2018, onder Roberto Martinez. Hij speelde 23 interlands waarin hij vijf doelpunten maakte.