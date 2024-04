Miljoenentransfer op komst? 'Hele Europese voetbaltop komt goudhaantje Club Brugge bekijken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De match tussen Club Brugge en PAOK Saloniki zal er eentje zijn die met argusogen wordt gevolgd door de hele voetbalwereld. Eens je in de kwartfinales van een Europese beker zit, kunnen er gekke dingen gebeuren.

Victor Boniface werd op basis van zijn prestaties bij Union in de competitie, maar zeker ook in Europa, weggeplukt door Bayer Leverkusen. Dit jaar lijkt het mogelijk aan Club Brugge te zijn om hoge ogen te gooien in Europa en dus heel wat belangstelling te krijgen.

Jan Breydel loopt alvast helemaal vol. Niet enkel door gewone supporters, maar ook door heel veel (Griekse) pers en ook heel wat scouts van de absolute topclubs van Europa. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Man United, West Ham, Aston Villa, Fulham, Brentford, Bournemouth en Brighton zijn er al minstens bij namens de Premier League.

Volgens Het Laatste Nieuws zullen ook onder meer Juventus, Borussia Dortmund, Leverkusen, AC Milan, Ajax, Sevilla, Leipzig, Inter, Monaco, Fiorentina, Frankfurt en Real Sociedad present tekenen in het Jan Breydelstadion.

Europees exploot

Zij zullen alvast ook Antonio Nusa hoog op de radar zitten hebben. Die leek afgelopen winter al op weg naar Brentford, maar bij de medische testen sprong de deal alsnog af. En dus is de jonge Noor komende zomer opnieuw gegeerd wild.

Heel wat teams toonden al expliciete interesse, zeker vanuit de Premier League zijn er weinig teams die hem niet ergens op het lijstje hebben staan. Een exploot op het hoogste niveau zou de prijs zeker kunnen opdrijven.