Tomasz Radzinski geeft Club Brugge-spits Thiago er flink van langs in zijn analyse

Igor Thiago heeft even een heel goeie periode gehad, maar is intussen weer weggedeesterd. Club Brugge is wel al zeker van 37 miljoen euro, de prijs waarvoor het hem aan Brentford verkocht. Onbegrijpelijk voor Tomasz Radzinski.

Radzinski vindt het een gouden zaak voor Club. "Igor Thiago zou Club nooit kampioen maken, nu niet en ook volgend seizoen niet. Daarvoor heeft hij te veel tekortkomingen. Met het geld dat Club voor hem heeft gekregen, kunnen ze twee of drie nieuwe spitsen kopen. Topdeal!", zegt hij in HUMO.

De ex-Anderlecht-spits vindt hem overschat. "Zelfs in zijn goede periode vond ik hem een onhandige spits. Hij is groot en sterk, maar hij zal niet elk jaar vijftien goals maken. Zijn kaatsen is zwak, zijn voeten ook, en de connectie met zijn medespelers is er niet."

"Hij is ook geen echte targetman: daarvoor zoekt hij te vaak de diepte op. Dat je iemand met zoveel gebreken voor zoveel geld kunt verkopen: chapeau."

"Ik vrees dat hij niet veel zal spelen in de Premier League. Er zijn in het verleden betere spitsen dan hij naar Engeland vertrokken, van wie we nadien niets meer hebben vernomen."

En dan is er nog het systeem van Brentford. "Brentford is de enige ploeg in de Premier League die met twee spitsen speelt. Geweldige ploeg om naar te kijken. Ze zijn van plan om Ivan Toney voor veel geld te verkopen, minstens 100 miljoen euro. Thiago zal grote schoenen te vullen hebben, in een systeem waarmee hij bij Club niet vertrouwd was."