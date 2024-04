Overwinning van Club Brugge tegen PAOK brengt België dichter bij een historisch record

De overwinning van Club Brugge tegen PAOK heeft de Belgische coëfficiënt doen stijgen van 13.200 naar 13.600 punten. Blauw-zwart kan België zo helpen om een record te breken.

Club Brugge is de enige Belgische ploeg die nog actief is in de Europese competities en heeft een belangrijke overwinning behaald tegen PAOK. Door deze zege is de UEFA-coëfficiënt van Belgische clubs gestegen van 13,200 naar 13,600 punten voor dit seizoen.

De succesvolle prestatie van Club Brugge doet ons stiekem dromen van een nieuw recordseizoen voor België, na vorige seizoen waarbij de clubs uit de Jupiler Pro League 14,200 punten verzamelden.

België behoudt haar 8e positie in de UEFA-ranking

België behoudt haar achtste positie met 48,000 punten op de UEFA-ranking. België staat net achter Portugal dat ook zijn enige vertegenwoordiger, Benfica, zag winnen (tegen Marseille) en 56,317 punten heeft. Zo heeft ons land bijna 10,000 punten voorsprong op Turkije, dat negende staat.

Als er gekeken wordt naar de laatste twee seizoenen staat België op de vijfde plaats in Europa, vóór Frankrijk, Portugal en Nederland. Er moet natuurlijk wel aan gedacht worden dat het om de laatste vijf seizoen gaat in de UEFA-ranking.

Nous faisons partie des 5 grands championnats européens sur les 2 dernières saison! ?



Si on le confirmait sur encore 3 ans, nous n'aurions pas 2, ni 3, mais bien QUATRE équipes en UCL! ? pic.twitter.com/zxzAbcZY0c — Data sport Belge (@Huart8Huart) 12 april 2024

Er zijn dus nog 600 punten nodig om het record van afgelopen seizoen te evenaren. Kan Club Brugge hier nog voor zorgen?