Spektakel! Standard reikt naar zege na penaltysave, maar comeback STVV geeft Gent nog niet helemaal vrije baan

Sommige matchen in de Europe Play-offs zijn wel nog goed voor spektakel. Standard had daar in deze play-offs nog niet voor gezorgd, maar deed op Stayen wel zijn duit in het zakje. Een Truiense comeback sleepte nog een punt uit de brand.

De supporters van Standard hadden hun onvrede nog eens laten blijken met een statement op de wedstrijddag en een zangprotest in de eerste 12 minuten op Stayen. Was het misschien hierdoor dat hun ploeg ineens tekenen van leven vertoonde? Die 'stille' aanvangsfase was alvast goed voor een doelpunt aan elke kant.

Bocat trapte na de infiltratie van Ito de 1-0 via de paal binnen, Canak dwong aan de overzijde Suzuki tot een save en Kanga benutte de herneming (1-1). Na die gelijkmaker lieten de Rouches zich alleszins wel gelden. Het kon duidelijk nog de twee kanten uit, met doelmannen Suzuki en Bodart die zich allebei moesten onderscheiden.

Een controversiële VAR-interventie, dat werd nog aan de cocktail toegevoegd. Die zag een heel lichte fout op Smets, ref De Cremer ging mee in het verhaal. Bodart dook naar de goede hoek bij de elfmeter van Koita en een minuut later stond het 1-2 in plaats van 2-1. De volley van William Balikwisha was voldoende goed uitgevoerd.

Een te korte terugspeelbal van Janssens kon STVV zich niet permitteren. Kanga profiteerde en leek met negen minuten op de klok de boeken toe te doen (1-3). Maar Truiense veerkracht mag je nooit onderschatten. Bodart kon het schot van Ito enkel in de voeten van Bertaccini duwen en die maakte er 2-3 van.

Met diezelfde score won STVV vorige week, het had geen zin om hetzelfde als Mechelen mee te maken. Via Steuckers en Barnes kwam de bal bij Kaya. Uitgerekend de man die nooit scoort tekende toch wel de 3-3 aan, zeker! Er volgde nog een lange VAR-check, al was dat nog niets vergeleken met de blessuretijd.

Die duurde langer dan een kwartier. In elk geval: het bleef bij een spektakelrijke 3-3. STVV mist de kans om voorlopig op gelijke hoogte van KAA Gent te komen. De Kanaries lopen het risico om hun achterstand op de Buffalo's te zien oplopen tot zes punten, maar hebben toch een nederlaag kunnen afwenden.