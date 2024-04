Union-CEO Philippe Bormans slaat hard terug naar Peter Vandenbempt: "Hij heeft me nooit gecontacteerd"

Burgess mag spelen tegen Anderlecht. Eind goed, al goed, voor Union. Voor CEO Philippe Bormans zijn het wel enkele bewogen dagen geweest.

Daar komt Bormans nog eens op terug in een interview bij Sudpresse. Zijn contacten met de bondsprocureur en andere mensen bij de Belgische voetbalbond werden in het vizier genomen. "Ik ben beschuldigd van beïnvloeding door één persoon, één journalist. Ik weet niet waarom of voor welk motief, want hij heeft me nooit gecontacteerd."

Bormans noemt de naam van de persoon in kwestie niet, maar het is duidelijk dat het over Peter Vandenbempt gaat. Die had felle kritiek op de Union-man geuit. "Ik heb begrepen dat het Bondsparket de procedure heeft gevolgd en dat de bondsprocureur het contact moest vermelden. Dat is de manier van werken."

Geen dossier tegen Bormans

Er is geen dossier tegen hem geopend, benadrukt Bormans fijntjes. "Het was frustrerend omdat ik niets kon zeggen om mezelf te verdedigen. We moesten al onze argumenten houden voor de zitting voor het Disciplinair Comité." Maar is het dan niet zo dat hij zijn invloed heeft gebruikt om Burgess speelgerechtigd te krijgen?

"Zaterdag had ik drie verschillende versies: een mail van de bondsprocureur, het bondsreglement en het E-Kickoff-systeem waar Burgess in het rood stond aangeduid. Het was normaal om te proberen achterhalen hoe de vork aan de steel zat", blijft hij er van overtuigd dat hij helemaal niets verkeerd gedaan heeft.

Zoektocht Union naar nodige gegevens

"Ik heb Piet Vandendriessche (CEO van de voetbalbond, red.) gevraagd om me spoedig te contacteren omdat ik wilde weten tot wie ik me moest wenden. We hebben het niet eens over de zaak zelf gehad. Hij heeft me de gegevens gegeven van de personen die ik kon contacteren. En dat heb ik gedaan."