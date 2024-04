Alexander Blessin reageert week na vreemde uitspraken over Anderlecht: "Dat mogen ze van mij zeggen"

Union SG neemt het vorig weekend in eigen huis op tegen Cercle Brugge, dit weekend staat dan weer de topper op bezoek bij RSC Anderlecht op het programma. Alexander Blessin was op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tegen Cercle Brugge zwaar tekeer gegaan. En dat heeft lang nagezinderd.

"De meeste mensen willen dat Anderlecht kampioen wordt. Daar heb ik een probleem mee", aldus Blessin zeer duidelijk een week geleden. "Ze hebben de meeste supporters in België, misschien heeft het daar mee te maken." Vele mensen reageerden op de zaak en ook vanuit het Bondsparket kwam er een reactie op de uitspraken van Alexander Blessin. Die kreeg zelfs een officiële waarschuwing van het Bondsparket omwille van zijn uitlatingen. Johan Boskamp had Blessin zelfs een Calimero genoemd. En dat er veel nervositeit zit bij Union? "Anderlecht is ook nerveus. Ik denk niet dat ik zenuwachtiger ben dan ik anders ben. Ik probeer ontspannen en gefocust te zijn op het einde van het seizoen", aldus Blessin op zijn persconferentie. Alexander Blessin kan er best om lachen "Ik een Calimero? Dat doet me lachen. Maar ik heb er geen probleem mee dat mensen dat zeggen", kan er een lachje af bij de coach van de Brusselaars. Al weet hij ook wel dat er veel druk staat op de match tegen Anderlecht. "De volgende wedstrijd is altijd de belangrijkste voor ons. We maken het heel interessant voor België, als we vier teams in de running brengen voor de titel. Onze play-offs beginnen wat mij betreft nu", aldus nog de coach van Union SG.





