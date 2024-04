Hayen spreekt zich uit over titelambities van Club Brugge én zijn voorganger Ronny Deila

Club Brugge is uitstekend aan de Champions' Play-offs begonnen met 7 op 9. Het hijgt nu in de nek van Anderlecht en Union.

Interim-coach Nicky Hayen stuwt Club Brugge naar boven. Er werd gelijk gespeeld tegen Cercle Brugge, daarna werd er gewonnen tegen Anderlecht, PAOK en nu Antwerp. Een Europese halve finale en de titel zijn nog mogelijk.

De druk op Anderlecht en Union wordt opgevoerd. Toch wil Nicky Hayen nog niet denken aan de titel. "We voelen wel dat we de andere ploegen nerveus maken", zei hij met een glimlach. "Dat doen we heel graag. Maar eerst willen we de vierde plek verzekeren en daarna de derde."

Wat heeft Hayen nu veranderd ten opzichte van Deila? "Er ontbrak een stukje vertrouwen dat we er weer proberen in te krijgen. Je ziet nu dat jongens boven zichzelf uitstijgen en de kwaliteit tonen waarvoor ze gehaald zijn."

Hayen breekt Deila niet af

Het verschil met het twijfelende voetbal onder Ronny Deila lijkt helemaal weg. Toch wilde Hayen zijn voorganger niet afbreken. "Zonder zijn gesprokkelde punten hadden we hier niet gezeten. En niet alles was slecht.

"Er waren veel goeie dingen waar wij op verder hebben gebouwd. Anderen dingen, zoals bijvoorbeeld duidelijkheid, hebben we bijgebracht. En daar zijn de spelers mee aan de slag gegaan."