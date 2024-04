Lissabon, Eindhoven of Frankfurt? Anderlecht en Fredberg hebben een héél duidelijk en uitgekiend plan bij transfer van Debast

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De jacht op Zeno Debast lijkt geopend. Ook Sporting CP heeft een eerste bod binnen gebracht bij RSC Anderlecht. Jesper Fredberg heeft echter een héél duidelijk doel voor ogen.

PSV en Eintracht Frankfurt jagen al sinds vorig seizoen op Zeno Debast. De Nederlanders en Duitsers boden de voorbije maanden respectievelijk twaalf en dertien miljoen euro, maar op die mail heeft Jesper Fredberg eigenlijk nooit echt geantwoord.

Sporting CP bokst ondertussen in een iets hogere financiële klasse. De Portugese topclub wil achttien miljoen euro betalen - belangrijk: via een bonussensysteem - om de zesvoudig Rode Duivel naar Lissabon te halen. Ook dat is véél te weinig voor paars-wit.

Fredberg heeft namelijk een duidelijk plan in gedachten als het over de transfer van Debast gaat. Transfermarkt schat de marktwaarde van het 20-jarige jeugdproduct van Anderlecht nu al op vijftien miljoen euro. Vorig seizoen was dat (slechts) tien miljoen.

PSV en Frankfurt hebben hun kans laten schieten. Vorige zomer was Fredberg akkoord gegaan met vijftien miljoen euro, maar dat is nu allerminst het geval. Destemeer omdat de kans héél realistisch is dat Debast op het komende EK in Duitsland een basisspeler zal zijn.

Waar ligt de toekomst van Zeno Debast?

Enkele goede prestaties voor het oog van voetbalminnend Europa duwt die marktwaarde met gemak enkele miljoenen naar boven. Fredberg denkt dan ook eerder aan een bedrag van boven de twintig miljoen euro om de greep op Debast te lossen.

Al lijkt het wel een zekerheid dat het jeugdproduct - dat is hem ook beloofd - zal verhuizen. Maar of zijn toekomstige thuishaven Eindhoven, Frankfurt of Lissabon zal zijn? De Engelse clubs moeten eind juli wellicht nog aan hun e-mails beginnen…