Ex-speler Club Brugge volgend jaar via verrassende ploeg de Jupiler Pro League in? Kansen worden gegeven!

Bij Patro Eisden hebben ze af en toe echt wel een interessante visie weten te ontwikkelen in hoe ze omgaan met jonge talenten. Met Hadj-Moussa hadden ze al een absolute toptransfer van vele miljoenen beet, maar er zit nog meer talent.

Toen het ging over de transfer van Hadj-Moussa naar Feyenoord, via een eerdere uitleenbeurt aan Vitesse Arnhem, sprak Stijn Stijnen al over een aantal andere mogelijke toppers voor de toekomst. Daarbij ook ene Keano Vanrafelghem.

"Er lopen hier nog wel jongens met dat soort potentieel rond. Ik denk bijvoorbeeld aan onze IJslandse spits Stefan Sigurdarson en Keano Vanrafelghem, die momenteel uitgeleend wordt aan Sporting Hasselt", klonk het toen.

Ondertussen is duidelijk geworden dat Keano Vanrafelghem volgend seizoen zijn kans zal krijgen bij Patro Eisden. En dat zou ook meteen kunnen betekenen dat hij volgend seizoen de overstap maakt van Tweede Amateurklasse naar de Jupiler Pro League.

De fenomenale cijfers van Kiki

Als Eisden de promotie weet te vrijwaren in de Challenger Pro League, dan mag hij naar het hoogste niveau gaan. Dat is een grote stap voor de ex-speler van Club Brugge, die daar vooral in de B-kern werd ondergebracht.

"Kiki heeft enorm veel talent. Hij kwam van Club Brugge en we voelden dat hij minuten moest gaan maken. Hij scoorde zeventien goals en heeft ook ongeveer evenveel assists, dat zijn fenomenale cijfers”, was Stijn Stijnen vol lof in TVL Sportcafé.