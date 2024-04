Wesley Sonck reageert voor het eerst op vertrek als bondscoach van de U19

Wesley Sonck en de voetbalbond gingen afgelopen week in onderling overleg uit elkaar. Hij zou zijn job als coach van de Belgische nationale U19 niet mogen combineren met het analist zijn op televisie.

Wesley Sonck mocht voltijds beginnen, maar dat zag hij niet zitten. Door de filosofie van de voetbalbond moest hij dan maar vertrekken. Hij vindt het zelf erg jammer.

"Ik kan er zelf eigenlijk niet veel over zeggen", begint hij bij Extra Time. "Ik deed het met veel passie en goesting, dan vind ik het natuurlijk heel jammer."

Het nieuws kwam afgelopen week al in de media, was hem verraste. "Ik was eigenlijk ook verrast dat het in de kranten stond, want we hadden afgesproken om er niet over te communiceren zolang niet alles afgehandeld was."

Over waarom hij moest vertrekken wil hij niet te veel kwijt. "Wel, ik moest aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dieper kan ik daar niet op ingaan."

Wanneer Filip Joos hem dan vroeg naar zijn televisiewerk vertelde hij iets meer. "Dat las ik ook in die kranten, maar toen dacht ik: ondertussen zit ik al meer dan zeven jaar bij de federatie en dat is nog nooit een probleem geweest."