Dribbelkoningen: Jérémy Doku en (verrassend?) Charles De Ketelaere pakken uit met sterke cijfers, ook goed nieuws voor Union SG, Club Brugge en Genk

Jérémy Doku heeft dit seizoen al heel veel indruk gemaakt bij Manchester City. De statistieken bewijzen nu ook dat de kwieke dribbelaar en winger echt wel een héél kwieke dribbelaar is. Niemand in de topcompetities doet beter dan hem. Er is ook goed nieuws voor Genk en Club Brugge.

Elke maand kijkt het Centre International d'Etude du Sport (CIES) samen met het Football Observatory naar de verschillende aspecten van het voetbalspel. Daarbij geeft het beoordelingen aan alle spelers in Europa.

Uit de cijfers blijkt andermaal dat Jérémy Doku een absoluut dribbelwonder is. Geen enkele middenvelder, winger of aanvaller doet beter dan hem. Daardoor krijgt hij op deze statistiek het cijfer 100, alle anderen zijn uitgedrukt in een waarde ten opzicht van de Rode Duivel.

Het CIES heeft gegevens over uitgevoerde en geslaagde dribbels met elkaar vergelijken, waarbij ook het niveau van de wedstrijden in acht is genomen. En dan kan men onder geen beding onder Doku van Manchester City uit.

België eens te meer het land van dribbelaars?

Doku staat ver voor Michael Olise (Crystal Palace) en Kingsley Coman (Bayern München). Spelers zoals Ousmane Dembélé, Rafael Leão of Khvicha Kvaratshkelia vervolledigen de top-10 van de vijf grootste competities.

Als we kijken naar de wingers die niet uitkomen in de grote competities, dan komt een zekere Johan Bakayoko van PSV op de vijfde plaats terecht. Met Antonio Nusa (Club Brugge, zevende) en Christopher Bonsu Baah (Genk, negende) staan er nog twee spelers uit de Belgische competitie in de top-10.

Maar als je dus ook naar de spelers uit de 'kleinere' competities kijkt, komt er dus niemand aan de hielen van Jérémy Doku. Die krijgt steeds meer lof, van zijn coach Guardiola, van bondscoach Tedesco en van alle analisten.

De primus inter pares van de 'kleinere' competities is ook een bekende met Francisco Conceiçao. De 21-jarige Portugees is de zoon van coach Sergio Conceiçao, die we nog kennen van bij onder meer Standard de Liège.

Ook Amoura en De Ketelaere maken indruk met hun cijfers

Wingers staan gekend om hun kwieke dribbels, maar ook spelmakers en diepe spitsen laten al eens mooie dingen zien. En ook daarvan heeft het CIES de cijfers bij elkaar verzameld. Charles De Ketelaere van Atalanta Bergamo staat hier in de top-10 als het gaat over de grote competities.

Met onder meer Vinicius Junior, Gabriel Jesus en ex-Unionspits Victor Boniface staat de gewezen Bruggeling op dat gebied in een heel mooi lijstje en top-10. Al komt hij qua cijfer wel niet in de buurt van Doku.

En bij de competities die niet tot de top-5 behoren zien we dan weer ene Mohamed Amoura helemaal bovenaan staan. Dat levert de spits van de Brusselaars van Union veel interesse op. Met ook nog onder meer Denis Dragus (ex-Standard) in de top-10 staan ook daar wel wat oude bekenden in de lijst.