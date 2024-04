Opbod kan beginnen: 'Union SG legt bod van 15 miljoen euro naast zich neer'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Heel wat teams azen op Mohamed Amoura, die aan een geweldig seizoen bezig is bij Union SG. En dus is het afwachten wat er met de spits zal gaan gebeuren. Een eerste bod zou alvast geweigerd zijn, klinkt het alvast in de Engelse pers. En dus is de vraag: hoever willen ze gaan?

Tottenham leek lange tijd in pole position te zitten voor Mohamed Amoura, maar ondertussen is West Ham United nadrukkelijk komen aankloppen. Volgens de Engelse pers hebben ze al een eerste bod gedaan van vijftien miljoen euro. Dat zou door Union SG echter geweigerd zijn. Vijftien miljoen euro is onvoldoende voor Union, dat 20 miljoen euro vraagt om hun topschutter van het seizoen van de hand te doen. Dus toch nog een groot verschil tussen vraag en aanbod. Ook Brighton en Wolverhampton zouden de nodige interesse tonen. Afgelopen zomer haalde Union SG Amoura voor 4 miljoen euro weg bij Lugano. Nu lijkt hij dus voor een veelvoud van dat bedrag te kunnen gaan vertrekken. Eerst kampioen met Union SG? Union SG opende de Champions’ Play-offs als leider, maar na drie opeenvolgende nederlagen zijn de Brusselaars leider af. De prestaties van het voorbije seizoen, ook in Europa, zorgen echter voor de nodige interesse uit het buitenland. Er zal de komende week dan ook zeker nog gerekend worden op Amoura, die er tegen Anderlecht niet bij was. Toch altijd een slok op de borrel. Union SG heeft nog zeven speeldagen om opnieuw de leidersplaats te heroveren.