Club Brugge-coach Nicky Hayen komt met belangrijke uitleg over Skov Olsen die plots in Kopenhagen stond tijdens de wedstrijd tegen PAOK

Club Brugge nam het donderdagavond op tegen PAOK. Na een nieuwe overwinning plaatste blauw-zwart zich voor de halve finales van de Conference League.

Club Brugge is in 32 jaar tijd zo de eerste Belgische club die zich plaatst voor de halve finales van een Europees tornooi. Een historisch moment.

En de manier waarop was ook goed. Club Brugge speelde een erg goede wedstrijd in Griekenland, terwijl PAOK er weinig tegenover kon zetten.

Ze deden het echter alweer zonder een aantal sterkhouders. Eentje daarvan is Andreas Skov Olsen. De Deen was sowieso geblesseerd waardoor hij niet mee kon spelen.

Maar plots bleek dat hij donderdag niet meer bij de groep was, maar in... Kopenhagen. Volgens Club-coach Nicky Hayen mocht Skov Olsen van de club vertrekken.

"Skov kende een terugval in zijn revalidatie", begon Hayen bij Het Nieuwsblad. "Ik wilde iedereen erbij hebben hier, omdat we dit sámen realiseren, maar na een gesprek met Skov, die teleurgesteld was, hebben we in overleg beslist dat hij mocht vertrekken. Ik vond het niet aangewezen om ontgoocheling rond het team te hebben."