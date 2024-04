Coach Blessin spreekt klare taal na 'crisis' en groepsgesprek en komt met verwittiging voor Club Brugge

Union SG kon moeilijk slechter starten aan zijn play-offs. De Brusselaars pakten na drie nederlagen 0 op 9. En dus is het alle hens aan dek tegen Club Brugge, dat net een geweldige boost heeft gekregen door de zege tegen PAOK Saloniki.

Afgelopen weekend nam Anderlecht de leidersplaats over van Union. De club besloot dat het tijd was om in te grijpen om de sfeer in de spelersgroep te verbeteren. Die zou onder nul hebben gezeten, voor het eerst dit seizoen ontstonden er wat wrijvingen.

Of die gesprekken hebben opgeleverd? Dat zal dit weekend moeten blijken. "Of het crisis is? Ik snap dat de buitenwereld dat denkt - we verloren drie keer na elkaar", aldus Blessin op zijn persconferentie vrijdag tegen Het Laatste Nieuws.

"We weten dat we niet ons beste voetbal spelen. En toch vind ik dat we elke keer voldoende kansen kregen om te kunnen scoren. We hebben de voorbije week veel gepraat. De spelers deden dat ook onderling en daar ben ik blij om."

Spelers niet blij met de huidige situatie

"Zij zijn niet blij met de huidige situatie. We willen de dingen beter maken, beter doen ook. We moeten ons DNA terug laten zien op het veld. Ons eigen doel opnieuw met meer honger verdedigen. En er zijn nog 21 punten te verdienen, hé."

Blessin verwacht dat Club Brugge met dezelfde intensiteit zal spelen als de voorbije weken. "Maar we weten hoe we hen kunnen kloppen", gelooft Blessin alles bij elkaar wel in een goede afloop. Zondagavond om 18.30 uur spelen Union en Club tegen elkaar.