Boekje open over Andreas Skov Olsen: "We weten wat zijn probleem is"

Club Brugge beleefde in Griekenland de triomf van het seizoen. Al was er ook een stevige smet op die triomftocht.

Donderdag bereikte ons het nieuws dat Andreas Skov Olsen plots het team verliet in Griekenland, om richting thuisland te trekken voor een second opinion over zijn blessure.

Op die zet van de Deen kwam er ontzettend veel kritiek. Hij had voor velen minstens kunnen wachten tot na de wedstrijd tegen PAOK Thessaloniki, maar dat deed hij niet.

Franky Van Der Elst kan er niet echt mee lachen dat een speler dit op zo’n moment doet. “We weten wat het probleem van Skov Olsen af en toe kan zijn: het mentale”, is hij resoluut in zijn eerste reactie bij Het Nieuwsblad.

Goed gedaan van Hayen

Al toont de analist ook begrip en was het misschien wel beter dat hij de ploeg niet ambeteert met zijn gedrag. “Als hij een terugval heeft gehad, moet dat vervelend zijn voor hem. Als daar iemand twee dagen met een lang gezicht loopt, is dat ambetant. Hayen zei dat hij hem toestemming gegeven had naar Kopenhagen te reizen voor een second opinion over zijn blessure omdat hij geen negativiteit wou.”

Ook daarvoor dient Hayen volgens Van Der Elst de nodige lof te krijgen. “Ga maar, die bezorgdheid wil ik niet. Dat vind ik goed gedaan van hem. Dat de medische staf of het management het maar oplossen.”