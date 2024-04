EK of toptransfer? Mandela Keita ziet wat er het dichtst bij hem komt

Mandela Keita heeft zich het voorbije anderhalf jaar ontpopt bij Royal Antwerp FC. Of het nu al tijd is om daarvan vruchten te plukken, is een ander paar mouwen.

Mandela Keita heeft de nodige stappen vooruit gezet tijdens de voorbije maanden. Hij werd Rode Duivel en het EK is zeker een optie voor hem, al is het wel de vraag of hij daar speelminuten zal krijgen van de bondscoach.

“Ik zou gek zijn om niet te dromen van het EK. Ook al is er veel concurrentie op mijn positie. Het is nu aan mij om te tonen dat ik klaar ben. Dat Arthur Vermeeren één van mijn concurrenten is? We zijn eerder complementair dan concurrenten”, vertelt Keita aan Het Laatste Nieuws.

Serie A of Premier League

De vraag is of het niet allemaal te snel gaat voor Keita. De middenvelder geniet de nodige interesse uit Italië en Engeland, al is de vraag of een zomers vertrek wel aan de orde is en hoe concreet die belangstelling allemaal is. “Ik sta hier nog onder contract tot 2028, hé”, zegt hij. “Ik heb geen 'rush', geen haast. Ik speel hier slechts anderhalf jaar. Dus..."

Toch doet de interesse hem heel veel deugd. “Natuurlijk. Ik probeer daar rustig onder te blijven. Interesse kan van overal komen. Alleen: wanneer wordt zoiets concreet? Die weg is lang. Daar hou ik me niet te veel mee bezig. Maar als je er zo naar kijkt, is het gek dat we over zulke clubs praten. Kijk naar waar ik anderhalf jaar geleden stond...”