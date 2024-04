Odoi onthult hoe Club Brugge Racing Genk tegen het canvas sloeg, maar slaat ook mea culpa

Club Brugge heeft opnieuw stevig indruk gemaakt met een klinkende zege tegen Racing Genk. Denis Odoi liet voor de rust dé kans op de 2-0 liggen.

Met 13 op 15 na de helft van de Champions' Play-offs heeft Club Brugge zich opgeworpen als één van de titelkandidaten. Jutgla scoorde al snel in de eerste helft, in de tweede helft werd de score nog stevig opgevoerd tot 4-0.

"Het belangrijkste was de drie punten pakken, zeker voor mij", zei Denis Odoi achteraf. Hij miste net voor de rust onbegrijpelijk een grote kans op de 2-0. "Die kopbal had sowieso binnen moeten zijn", gaf hij eerlijk toe.

Club telt Genk snel uit in tweede helft

"Ik ben dus blij dat we na rust toch nog meer scoren. De snelle goal hielp om de match naar ons toe te trekken, maar we hebben nu ook zonder bal een evenwicht in de ploeg gevonden. We stonden goed in blok en kregen op de tegenaanval nog kansen."

"In de tweede helft hebben we gezegd dat we het resultaat gaan verdedigen door te blijven aanvallen", zei Odoi nog. Dat lukte ook, want Club scoorde voor het uur de 2-0 en de 3-0. Het telde Genk zo al snel uit.

Zondag trekt Club al naar Genk. "Hetzelfde daar? Dat zal niet zo simpel zijn. Ik denk dat Vrancken wel wat aanpassingen zal doen. Daar moeten wij dan weer rekening mee houden", besloot Odoi nog.