'Denis Odoi in beeld bij ploeg uit de top zes van de Jupiler Pro League'

Denis Odoi had een groot aandeel in de titel van Club Brugge. Voor volgend seizoen heeft hij echter nog geen contract.

Met zijn doelpunt op Anderlecht heeft Denis Odoi een groot aandeel gehad in de onwaarschijnlijke titel die Club Brugge dit seizoen alsnog wist te pakken.

Ook trainer Nicky Hayen was één van de bezielers van de waanzinnige comeback van blauwzwart, maar in tegenstelling tot de coach heeft Odoi in het Jan Breydelstadion nog geen overeenkomst voor volgend seizoen getekend.

Zijn contract loopt eind deze maand af, maar is voorlopig nog altijd met de club in gesprek om tot een nieuwe deal te komen. Al zijn er ook kapers op de kust om de polyvalent inzetbare rots in de branding binnen te halen.

Volgens Het Nieuwsblad wil Royal Antwerp FC een kans wagen om Odoi naar de Bosuil te halen. Met al zijn ervaring kan hij enorm van nut zijn in een Antwerpse kleedkamer die volgend seizoen veel youngsters zal tellen.

De krant voegt eraan toe dat Odoi op de hoogte is van de interesse van Antwerp en dat wellicht de financiële kant van de zaak de doorslag zou kunnen geven in zijn beslissing.

Odoi kwam in januari 2022 aan bij Club Brugge. Hij maakte toen de overstap van het Engelse Fulham. Eerder speelde hij ook al bij aartsvijand RSC Anderlecht.