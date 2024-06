'KAA Gent gaat strijd aan met diverse clubs voor 21-jarig jeugdproduct Ajax met zeer interessant profiel'

KAA Gent wil zich deze zomer gaan versterken met heel wat spelers om volgend seizoen opnieuw helemaal klaar te zijn om mee te strijden voor de Europese plaatsen en ook in de Conference League een rol te gaan spelen.

KAA Gent moest afgelopen winter afscheid nemen van heel wat aanvallend geweld en ook deze zomer zouden er uit diverse linies wel nog wat spelers kunnen gaan verdwijnen. Hoog tijd dus om ook inkomend werk te verrichten.

Achterin hebben ze met Julius Dirksen alvast een talentvolle centrale verdediger op het oog. Dirksen is bovendien linksvoetig en kan ook als linksachter uit de voeten, waardoor hij een interessant profiel heeft voor vele clubs.

© photonews

Go Ahead Eagles is al een tijdje in de markt voor de speler van Emmen, maar dus ook KAA Gent zou volgens Nederlandse bronnen ondertussen wel wat zien in de 21-jarige jongeling. NAC Breda roerde zich ondertussen ook.

NAC Breda en Go Ahead Eagles als kapers op de kust

Dirksen is een jeugdproduct van onder meer AFC Ajax, waar hij in 2022 vertrok richting Emmen. Momenteel wordt zijn marktwaarde volgens Transfermarkt geschat op zo'n 550.000 euro, maar hij ligt nog tot juni 2025 onder contract.

Als Emmen nog wil cashen, dan lijkt het deze zomer te moeten gaan gebeuren. Mogelijk kunnen ze profiteren van het opbod tussen de drie clubs, maar de Buffalo's zouden met hem in ieder geval een koopje willen doen.