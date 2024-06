KAA Gent ruikt miljoenen: 'serieus bod op komst voor talent'

KAA Gent moest afgelopen seizoen al afscheid nemen van Gift Orban, Malick Fofana en Hugo Cuypers. Ook deze zomer zouden er weer wat belangrijke aanvallers kunnen vertrekken.

Eerder deze maand doken er al geruchten op over een eventuele transfer van Tarik Tissoudali. Nu lijkt ook Matias Fernandez Pardo in de belangstelling te staan.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Real Sociedad helemaal gek van de aanvaller. Scouts van de Spaanse club hebben hem al verschillende keren bezocht.

Real Sociedad zou bereid zijn om een bod van ongeveer 8 miljoen euro te doen op Fernandez Pardo. Maar de Spanjaarden zijn niet de enige die interesse hebben.

Vfb Stuttgart en Bayer Leverkusen zouden de situatie ook nog nauwlettend in de gaten houden. Transfermarkt schat de waarde van de 19-jarige Belg op 3 miljoen euro.

šŸ‡§šŸ‡Ŗ EXCL. Real Sociedad in love with Matias Fernandez Pardo!



šŸ‡ŖšŸ‡ø Basque scouts have viewed the striker several times this season and could make an offer approaching €8M.



šŸ‡©šŸ‡Ŗ #VfBStuttgart & #BayerLeverkusen remains attentive.



ā³ Wait&See... #mercato #JPL #B04 #KAAGent pic.twitter.com/RyplJNPRw2