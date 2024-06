Bijna helemaal rond: 'RSC Anderlecht heeft nieuwe trainer voor Futures beet'

RSC Anderlecht was al een tijdje op zoek naar een nieuwe trainer voor de RSCA Futures. De kogel lijkt zo goed als door de kerk ondertussen.

De Nederlander Marin Reedijk vertrok na het voorbije seizoen bij RSCA Futures. Heel wat namen passeerden al de revue als mogelijke opvolger van Reedijk.

Vooral die van Edward Still was vaak te horen, maar hij koos ervoor om assistent te worden bij zijn broer Will in RC Lens.

Volgens David Van den Broeck van Het Nieuwsblad gaat RSCA Futures in zee met Jelle Coen. Hij kreeg geen nieuw contract bij reeksgenoot Jong Genk.

De Limburgers haalden immers clublegende Thomas Buffel binnen om de beloften van KRC Genk volgend seizoen te coachen.

Coen slaagde er bij KRC Genk in heel wat talent te laten doorgroeien naar de A-kern. Diezelfde opdracht zal hij nu bij Anderlecht vervullen. Jong Genk was vorig seizoen de hoogst gerangschikte beloftenploeg in de Challenger Pro League.