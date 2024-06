Marc Degryse komt met opvallend transferadvies voor Kevin De Bruyne

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen? Het is een vraag waarop het antwoord voor het eerst in jaren niet meer honderd procent zeker is.

Kevin De Bruyne speelt sinds 2015 voor Manchester City. Er waren in het verleden wel eens transfergeruchten, al verdwenen die ook altijd heel erg snel. Maar nu zijn die veel hardnekkiger dan vroeger. KDB wordt stevig gelinkt aan een transfer naar Saoedi-Arabië en die zou wel eens concreet kunnen worden. Er wordt gegoocheld met miljoenen, zowel voor de transfersom als het loon dat hij er kan verdienen. Vooral het feit dat De Bruyne openlijk zegt het te overwegen en ook aangeeft dat zijn gezin de stap wil zetten, toont aan dat het meer dan een gerucht is. Onze landgenoot ligt nog één seizoen onder contract bij Manchester City. Analist Marc Degryse komt dan ook met opvallend transferadvies voor onze landgenoot. “Als hij slim is, blijft hij nog een jaar. Dan moeten de Saudi's niks betalen aan City en zal hij nog een pak meer kunnen verdienen”, klinkt het in HUMO. “Veel mensen vinden dat hij het niet moet doen. Maar het gaat om zulke enorme bedragen... Ik begrijp hem wel, hoor. Hij heeft niet veel gespeeld dit seizoen, dat ene jaar kan er zeker nog bij.”