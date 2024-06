📷 OFFICIEEL OH Leuven blij met nieuwe overeenkomst: "Extra mogelijkheden in aanval"

OH Leuven heeft Suphanat Mueanta voor een extra seizoen kunnen vastleggen. Hij wordt gehuurd van Buriram United.

De 21-jarige Suphanat Mueanta werd vorig seizoen door OH Leuven gehuurd van de Thaise topclub Buriram United. Beide clubs bereikten een akkoord voor een nieuwe uitleenbeurt van de Thaise aanvaller.

Suphanat ‘Bank’ Mueanta debuteerde op 15-jarige leeftijd bij de A-ploeg van Buriram United. De aanvaller speelde 101 wedstrijden voor de Thaise topclub, waarin hij 24 doelpunten scoorde en 15 assists gaf.

Bank won drie keer de Thai League, twee keer de FA Cup, twee keer de League Cup en één keer de Thailand Champions Cup. Daarnaast is Mueanta ook een vaste waarde bij de Thaise nationale ploeg. Begin vorig seizoen werd hij voor één seizoen uitgeleend aan OH Leuven.

Na een hamstringblessure kwam de aanvaller begin november een eerste keer in actie voor OH Leuven. Sindsdien speelde hij 15 wedstrijden voor de club, waarin hij één doelpunt scoorde. Ook volgend seizoen zal de aanvaller de kleuren van OH Leuven verdedigen.

“Mueanta is een jonge speler met veel potentieel. Hij is snel en heeft een goede actie in de benen. Ik ben blij dat hij nog een jaar langer bij Leuven blijft. Het geeft de coach extra mogelijkheden in onze aanval,” aldus CEO Frédéric Van den Steen.